Смоляне могут забронировать путевку на летний отдых для детей
С 1 апреля стартовал прием заявок на летний оздоровительных отдых для детей. Жители Смоленской области могут забронировать путевку через региональный портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Для этого необходимо:
- зарегистрироваться на портале
- подтвердить учетную запись (например, в Центре занятости населения)
- заполнить онлайн-заявку на региональном портале госуслуг
- в течение 15 рабочих дней подтвердить заявку лично в соцзащите по месту проживания, взяв с собой пакет документов ( перечень необходимых документов и пошаговая инструкция размещены на официальном сайте профильного Департамента).
Заполнить электронную заявку вам помогут и в МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU