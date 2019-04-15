Смоляне могут забронировать путевку на летний отдых для детей

15 Апр 17:43 2019-04-15T17:43:53+03:00

Подтвердить онлайн-заявку нужно в течение 15 рабочих дней

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С 1 апреля стартовал прием заявок на летний оздоровительных отдых для детей. Жители Смоленской области могут забронировать путевку через региональный портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для этого необходимо:

- зарегистрироваться на портале

- подтвердить учетную запись (например, в Центре занятости населения)

- заполнить онлайн-заявку на региональном портале госуслуг

- в течение 15 рабочих дней подтвердить заявку лично в соцзащите по месту проживания, взяв с собой пакет документов ( перечень необходимых документов и пошаговая инструкция размещены на официальном сайте профильного Департамента).

Заполнить электронную заявку вам помогут и в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU