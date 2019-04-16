Безработная смолянка обманула банк на 700 000 рублей
Девушка взяла в автокредит, а погашать его не собиралась
ФОТО: pixabay.com
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25-летняя безработная в Смоленске обманула банк на 700 000 рублей. Не работая, девушка умудрилась взять кредит на покупку машины, а потом продала автомобиль и перестала вносить платежи, сообщает региональное УМВД.
Теперь предприимчивой смолянке грозит срок до двух лет. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
ИСТОЧНИК KP.RU