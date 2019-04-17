Из Смоленска на юг пустят дополнительные поезда

17 Апр 10:26 2019-04-17T10:42:42+03:00

Оформить билеты на поезда дальнего следования внутригосударственных маршрутов можно за 90 суток

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Летом из Смоленска в южном направлении пустят дополнительные поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, с 1 июня по Нечетным дням начнет курсировать поезд №536/535 Смоленск – Анапа – Смоленск. Кроме этого, планируется, что в отдельные летние дни в состав поезда №359/360 Калининград – Адлер – Калининград будет включаться беспересадочный вагон Калининград – Анапа.

Напомним, маршрут еще одного поезда №468/467 Смоленск – Адлер продлили до станции Имеретинский курорт. Состав будет курсировать со 2 июня по четным дням.

Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток.

Более подробную информацию о расписании и маршруте поездов можно уточнить на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU