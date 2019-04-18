18 Апр 12:11 2019-04-18T12:11:05+03:00

В Вязьме вор два раза за день выносил продукты из одного магазина

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В Вязьме ранее судимый за кражи местный житель дважды за день обворовал сетевой магазин, сообщает региональное УМВД.

Мужчина просто прятал продукты под одежду и спокойно выходил. При этом в магазине был охранник и камеры видеонаблюдения. О краже стало известно, когда вечером охранник пересматривал записи с камер.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 158 УК «Кража». Максимальным наказанием, предусмотренным данной статьей, является лишение свободы на срок до двух лет. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU