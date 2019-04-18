2019-04-18T13:50:47+03:00
Происшествия

В Смоленской области иномарка насмерть сбила девушку

ДТП произошло в Починковском районе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: гибдд.рфФОТО: гибдд.рф
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Вечером 17 апреля в Починковском районе на 2-ом километре автодороги Р-120-Мачулы-Новоселье иномарка насмерть сбила 19-летнюю девушку, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

Авария произошла около 17:20. 65-летний водитель "Шевроле Ланос" ехал из деревни Мачулы в сторону трассы Р-120. Из-за невнимательности к дорожной обстановке он не выбрал безопасный режим скорости и, не справившись с управлением,сбил пешехода.

Пострадавшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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