В Смоленской области иномарка насмерть сбила девушку

18 Апр 13:50 2019-04-18T13:50:47+03:00

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Вечером 17 апреля в Починковском районе на 2-ом километре автодороги Р-120-Мачулы-Новоселье иномарка насмерть сбила 19-летнюю девушку, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

Авария произошла около 17:20. 65-летний водитель "Шевроле Ланос" ехал из деревни Мачулы в сторону трассы Р-120. Из-за невнимательности к дорожной обстановке он не выбрал безопасный режим скорости и, не справившись с управлением,сбил пешехода.

Пострадавшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU