20 апреля в Смоленске пройдет общегородской субботник

18 Апр 15:45 2019-04-18T15:45:14+03:00

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В Смоленске 20 апреля пройдет общегородской субботник, стать участниками которого и внести свою лепту в подготовку города ко Дню Победы могут все желающие.

Субботник пройдет в Реадовском парке и парке "Соловьиная Роща", на территории возле крепостной стены со сторон улиц Исаковского и Маршала Жукова.

Также в планах на генеральную уборку значатся:

улица Твардовского,

улица 8 Марта

улица 25 Сентября (от улицы Бабушкина до улицы Ломоносова)

от улицы 25 Сентября до улицы Рыленкова

на территории от СОК «Смена» до дамбы озера Ключевое

Прибрежная зона озера Ключевое

Территория от СОК «Смена» вдоль улицы Промкасса до улицы Красноборовская

Набережная реки Днепр в районе Лесоторговой базы, переулок Карачевский до завода ЖБИ

Московское шоссе в сторону микрорайона Сортировка

Все, кто решит прийти на субботник, может взять мешки, перчатки и инвентарь в управляющих компаниях и ЖЭУ по месту проживания.

СБОР УЧАСТНИКОВ

8.45 – у входа в Лопатинский сад

9.00 – у администрации Промышленного района (ул. Маршала Конева, 28Е)

9.30 – возле СОК «Смена»

10.00 – в парке «Соловьиная роща» (возле камня)

ИСТОЧНИК KP.RU