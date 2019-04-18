В пригородных поездах Смоленской области не будет остановок по требованию
«Остановки по требованию» с 19 апреля исключили из расписания пригородных поездов Смоленской области, сообщает пресс-служба МЖД.
На ряде направлений такая практика существовала до настоящего времени. Теперь пассажирам не придется переживать, что пропустят свою остановку и связываться с локомотивной бригадой. Поезда будут останавливаться на всех предусмотренных расписанием платформах.
Данные изменения коснутся остановочных пунктов на направлениях:
- Смоленск – Красное;
- Смоленск – Ельня;
- Вязьма – Фаянсовая;
- Вязьма – Ржев-Балтийский;
- Вязьма – Сычевка;
- Рославль-1 – Жуковка;
- Ельня – Фаянсовая;
- Фаянсовая – Сухиничи-Главные;
- Фаянсовая – Спас-Деменск;
- Фаянсовая – Дятьково;
- Фаянсовая – Брянск-Орловский;
- Спас-Деменск – Фаянсовая;
- Спас-Деменск – Сухиничи-Главные;
- Сухиничи-Узловые – Спас-Деменск;
- Дятьково – Брянск-Орловский;
- Сещинская – Жуковка.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).
ИСТОЧНИК KP.RU