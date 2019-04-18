В пригородных поездах Смоленской области не будет остановок по требованию

18 Апр 17:09 2019-04-18T17:11:07+03:00

Состав будет останавливаться на всех пунктах маршрута в соответствии с расписанием.

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«Остановки по требованию» с 19 апреля исключили из расписания пригородных поездов Смоленской области, сообщает пресс-служба МЖД.

На ряде направлений такая практика существовала до настоящего времени. Теперь пассажирам не придется переживать, что пропустят свою остановку и связываться с локомотивной бригадой. Поезда будут останавливаться на всех предусмотренных расписанием платформах.

Данные изменения коснутся остановочных пунктов на направлениях:

- Смоленск – Красное;

- Смоленск – Ельня;

- Вязьма – Фаянсовая;

- Вязьма – Ржев-Балтийский;

- Вязьма – Сычевка;

- Рославль-1 – Жуковка;

- Ельня – Фаянсовая;

- Фаянсовая – Сухиничи-Главные;

- Фаянсовая – Спас-Деменск;

- Фаянсовая – Дятьково;

- Фаянсовая – Брянск-Орловский;

- Спас-Деменск – Фаянсовая;

- Спас-Деменск – Сухиничи-Главные;

- Сухиничи-Узловые – Спас-Деменск;

- Дятьково – Брянск-Орловский;

- Сещинская – Жуковка.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU