2019-04-18T17:11:07+03:00
Общество

В пригородных поездах Смоленской области не будет остановок по требованию

Состав будет останавливаться на всех пунктах маршрута в соответствии с расписанием.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МЖДФОТО: пресс-служба МЖД
Изменить размер текста:

«Остановки по требованию» с 19 апреля исключили из расписания пригородных поездов Смоленской области, сообщает пресс-служба МЖД.

На ряде направлений такая практика существовала до настоящего времени. Теперь пассажирам не придется переживать, что пропустят свою остановку и связываться с локомотивной бригадой. Поезда будут останавливаться на всех предусмотренных расписанием платформах.

Данные изменения коснутся остановочных пунктов на направлениях:

- Смоленск – Красное;

- Смоленск – Ельня;

- Вязьма – Фаянсовая;

- Вязьма – Ржев-Балтийский;

- Вязьма – Сычевка;

- Рославль-1 – Жуковка;

- Ельня – Фаянсовая;

- Фаянсовая – Сухиничи-Главные;

- Фаянсовая – Спас-Деменск;

- Фаянсовая – Дятьково;

- Фаянсовая – Брянск-Орловский;

- Спас-Деменск – Фаянсовая;

- Спас-Деменск – Сухиничи-Главные;

- Сухиничи-Узловые – Спас-Деменск;

- Дятьково – Брянск-Орловский;

- Сещинская – Жуковка.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей