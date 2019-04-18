2019-04-18T20:37:41+03:00
Происшествия

В смоленской деревне молодой человек украл у соседки пенсию

Инцидент произошел в Глинковском районе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В одной из деревень Глинковского района Смоленщины 23-летний парень обворовал свою пожилую соседку, забрав у нее всю пенсию.

Как сообщает региональное УМВД, пенсионерка сразу и не подумала, что кошелек с деньгами и банковской картой украли - решила, что где-то в доме спрятала и забыла. Когда найти кошелек не смогли и родственники, "перекопавшие" весь дом, обратилась в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен и задержан. Часть денег он успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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