В пригороде Смоленска построят горнолыжный комплекс

18 Апр 22:23 2019-04-18T22:24:10+03:00

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В Смоленской области в деревне Валутино планируют реализовать масштабный инвестпроект по строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса. Площадку уже осмотрели губернатор Алексей Островский, руководители спортивных Федераций России и представители группы компаний «СКАДО», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Рассматриваемая территория подходит для создания трасс различного уровня сложности с общей протяженностью 2100 метров. Естественный перепад высот достигает 90 метров, искусственно их увеличить можно до 110-120 метров.

Комплекс будет включать в себя несколько спусков, канатные подъемники, гостиницу. Летом любители экстрима смогут здесь кататься на велосипедах и квадроциклах.

- Площадка, действительно, очень хорошая, я уверена, что всем хватит места – и горнолыжникам, и сноубордистам, и фристайлерам, и лыжникам. Наша Федерация тесно сотрудничает с академией [Смоленской государственной академией физической культуры, спорта и туризма], мы знаем возможности и потенциал ваших спортсменов, специалистов. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание – необходимо, чтобы этот комплекс работал на протяжении всего года, чтобы у ребят была возможность тренироваться и зимой, и летом, - отметила Елена Вяльбе, президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России»:

ФОТО:admin-smolensk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU