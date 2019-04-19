Хоккеисты турнира «Золотая шайба» в Смоленске устроили во время матча драку

19 Апр 06:07 2019-04-19T06:25:51+03:00

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Турнир «Золотая шайба», стартовавший в Смоленске 15 апреля, не обошелся без инцидента: во время одного из матчей юный спортсмены устроили драку. Видео инцидента опубликовали в группе «Спорт в Смоленске» в социальной сети «ВКонтакте».

Потасовка произошла на шестой минуте игры между хоккеистами сафоновского «Статуса» (Смоленская область») и «Авангарда» (Сахалинская область). Нервы спортсменов сдали после опасного момента у ворот нашей команды - к тому моменту счет уже был 0:1 в пользу гостей.

В итоге зачинщиков драки отправили на штрафную скамью, а игра закончилась со счетом 0:2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/704090" frameborder="0"></iframe> Драка хоккеистов на турнире "Золотая шайба" в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU