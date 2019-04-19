2019-04-19T06:25:51+03:00
Спорт

Хоккеисты турнира «Золотая шайба» в Смоленске устроили во время матча драку

Видео инцидента попало в соцсети
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: скриншот с видео vk.com/smolliveФОТО: скриншот с видео vk.com/smollive
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Турнир «Золотая шайба», стартовавший в Смоленске 15 апреля, не обошелся без инцидента: во время одного из матчей юный спортсмены устроили драку. Видео инцидента опубликовали в группе «Спорт в Смоленске» в социальной сети «ВКонтакте».

Потасовка произошла на шестой минуте игры между хоккеистами сафоновского «Статуса» (Смоленская область») и «Авангарда» (Сахалинская область). Нервы спортсменов сдали после опасного момента у ворот нашей команды - к тому моменту счет уже был 0:1 в пользу гостей.

В итоге зачинщиков драки отправили на штрафную скамью, а игра закончилась со счетом 0:2.

Драка хоккеистов на турнире "Золотая шайба" в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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