Хоккеисты турнира «Золотая шайба» в Смоленске устроили во время матча драку
Турнир «Золотая шайба», стартовавший в Смоленске 15 апреля, не обошелся без инцидента: во время одного из матчей юный спортсмены устроили драку. Видео инцидента опубликовали в группе «Спорт в Смоленске» в социальной сети «ВКонтакте».
Потасовка произошла на шестой минуте игры между хоккеистами сафоновского «Статуса» (Смоленская область») и «Авангарда» (Сахалинская область). Нервы спортсменов сдали после опасного момента у ворот нашей команды - к тому моменту счет уже был 0:1 в пользу гостей.
В итоге зачинщиков драки отправили на штрафную скамью, а игра закончилась со счетом 0:2.
Драка хоккеистов на турнире "Золотая шайба" в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU