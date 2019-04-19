2019-04-19T11:20:36+03:00
Общество

В Смоленске вынесли приговор по делу о погибших в пожаре студентках СГМУ

Следствие длилось три года
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: 67.mchs.gov.ruФОТО: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске, спустя три года, вынесли приговор по делу о пожаре в общежитии Смоленского государственного университета (СГМУ), где погибли две студентки из Индии. Как сообщает СУ СК РФ по Смоленской области, на 3 года и 3 года 2 месяца осуждены два контролера общежития. Отбывать наказание будут в колонии-поселении.

Напомним, 14 февраля 2016 года в одной из комнат на 4 этаже общежития по улице Кирова из-за короткого шнура блока питания ноутбука произошел пожар. Один из контролеров перевел сработавшую сигнализацию в ручной ре. Сигнализацию еще несколько раз снимали с охраны, и речевой пожарный оповещатель не срабатывал. Пожарных в итоге вызвали, когда пожар стал очевиден всем, спасти двух студенток в соседней от возгорания комнате не успели - девушки задохнулись от дыма.

«Длительность расследования обусловлена таким большим объемом следственных действий, производством экспертиз, а также необходимостью направления поручения о правовой помощи в компетентные органы Республики Индия», - отметили в следкоме. - «Объем уголовного дела составил 15 томов, допрошено более 70 человек, проведены пожарно-технические, судебно-медицинские и другие экспертизы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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