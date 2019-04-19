В Смоленской области двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП
Водитель "Оки" не уступил дорогу
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В Кардымове двое подростков пострадали в ДТП на перекрестке. Юноша с девушкой на мотоцикле врезались «Оку», а затем по инерции влетели в стоявший грузовик, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.
Авария произошла вечером 18 апреля на перекрестке Красноармейская- Богречевой. 64-летний водитель «Оки», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил мотоциклу дорогу. Пострадавших спасли мотошлемы - ребята с травмами, но живы.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU