2019-04-19T13:52:24+03:00
Происшествия

В Смоленской области двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП

Водитель "Оки" не уступил дорогу
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кардымове двое подростков пострадали в ДТП на перекрестке. Юноша с девушкой на мотоцикле врезались «Оку», а затем по инерции влетели в стоявший грузовик, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

Авария произошла вечером 18 апреля на перекрестке Красноармейская- Богречевой. 64-летний водитель «Оки», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил мотоциклу дорогу. Пострадавших спасли мотошлемы - ребята с травмами, но живы.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей