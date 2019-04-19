Трое смолян на эвакуаторе украли иномарку

19 Апр 15:46 2019-04-19T15:46:37+03:00

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Смоленская полиция раскрыла кражу автомобиля в одном из дворов на проспекте Гагарина. Как оказалось, сломанную иномарку в поисках легких денег похитили трое местных жителей и наняли для этого эвакуатор.

- Сотрудники полиции установили компанию, предоставляющую услуги эвакуатора, а впоследствии и личности подозреваемых. Все трое - неработающие, ранее судимые жители Смоленска 1992, 1988 и 1986 годов рождения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Подозреваемые собирались сдать автомобиль на металлолом, но не успели. Автомобиль вернули хозяину, а на задержанных завели уголовное дело. Теперь им грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU