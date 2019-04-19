Поезд Адлер – Калининград в Смоленской области сбил легковушку

19 Апр 17:05 2019-04-19T17:15:13+03:00

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В Смоленской области днем 19 апреля на железнодорожном переезде 338-й км перегона Починок – Пересна произошло смертельное ДТП: пассажирский поезд №360 Адлер – Калининград не успел затормозить и сбил выскочившую на пути легковушку.

- ДТП произошло в районе 15:32 на переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда. Столкновение с ВАЗ 2199 произошло по касательной, - прокомментировали в пресс-службе МЖД. - По предварительной информации, автомобиль в результате столкновения отбросило в кювет, водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали.

На график движения поездов ДТП не повлияло

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU