В Санкт-Петербурге нашли потерявшегося пенсионера из Смоленска
Разыскиваются родственники
ФОТО: vk.com/pso_salvare
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В Санкт-Петербурге нашли пенсионера, который утверждает, что раньше проживал в Смоленске, но связи с родственниками у него нет.
Смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар» распространил ориентировку и просит откликнуться тех, кто знает этого мужчину. Предположительно зовут его Юрий Овчинников, ему 68 лет. Рост примерно 165 см, серые глаза, худощавый. Пенсионер одет в темно-синюю куртку, черные штаны, свитер коричневого цвета, черная шапка и ботинки.
Если вы узнали мужчину и обладаете информацией, которая может помочь в поиске его семьи, просьба связаться с ПСО «Сальвар» по телефону: 8(4812)63-63-33
ИСТОЧНИК KP.RU