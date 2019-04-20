В Санкт-Петербурге нашли потерявшегося пенсионера из Смоленска

20 Апр 10:56 2019-04-20T10:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге нашли пенсионера, который утверждает, что раньше проживал в Смоленске, но связи с родственниками у него нет.

Смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар» распространил ориентировку и просит откликнуться тех, кто знает этого мужчину. Предположительно зовут его Юрий Овчинников, ему 68 лет. Рост примерно 165 см, серые глаза, худощавый. Пенсионер одет в темно-синюю куртку, черные штаны, свитер коричневого цвета, черная шапка и ботинки.

Если вы узнали мужчину и обладаете информацией, которая может помочь в поиске его семьи, просьба связаться с ПСО «Сальвар» по телефону: 8(4812)63-63-33

ИСТОЧНИК KP.RU