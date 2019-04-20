В Смоленске на 12 улицах отключат горячую воду
Новая рабочая неделя в Смоленске начнется с отключений горячей воды. Как сообщает «Смоленсктеплосеть» с 22 по 25 апреля включительно специалисты предприятия проведут техосвидетельствование водоподогревателей семи тепловых пунктов и котельной.
Если состояние оборудования будет в порядке, то воду потребителям быстро вернут.
Всего в зоне отключения окажутся 12 улиц. Отключения будут выборочными:
Кловская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Трамвайный проезд 2,
Хлебозаводской пер., 6, 6А, 8А, 10А,
Крупской 45А,
25 Сентября 3, 5
Пр-т Строителей 4/1, 4/2,
Попова 40/2, 40А
Социалистическая 4, 6, 7,
Седова 13, 15, 17, 33А, 42, 44, 44А, 46, 48, 54, 54А, 56, 56А
Автозаводская 29, 29А, 33, 35, 56, 58, 58А, 60
Свердлова 2 (поликлиника)
Попова 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121
ИСТОЧНИК KP.RU