2019-04-20T12:10:17+03:00
Недвижимость

В Смоленске на 12 улицах отключат горячую воду

Терпеть неудобство смолянам придется с 22 по 25 апреля
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Новая рабочая неделя в Смоленске начнется с отключений горячей воды. Как сообщает «Смоленсктеплосеть» с 22 по 25 апреля включительно специалисты предприятия проведут техосвидетельствование водоподогревателей семи тепловых пунктов и котельной.

Если состояние оборудования будет в порядке, то воду потребителям быстро вернут.

Всего в зоне отключения окажутся 12 улиц. Отключения будут выборочными:

Кловская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Трамвайный проезд 2,

Хлебозаводской пер., 6, 6А, 8А, 10А,

Крупской 45А,

25 Сентября 3, 5

Пр-т Строителей 4/1, 4/2,

Попова 40/2, 40А

Социалистическая 4, 6, 7,

Седова 13, 15, 17, 33А, 42, 44, 44А, 46, 48, 54, 54А, 56, 56А

Автозаводская 29, 29А, 33, 35, 56, 58, 58А, 60

Свердлова 2 (поликлиника)

Попова 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121

ИСТОЧНИК KP.RU

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