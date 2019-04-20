В Смоленске в жилом доме открыли магазин легковоспламеняющихся жидкостей
Прокуратура подала иск в суд
ФОТО: Генпрокуратура РФ.
Изменить размер текста:
В Смоленске в одном из жилых домов Ленинского района открыли магазин легковоспламеняющихся жидкостей. Жильцы дома обратились в прокуратуру, а после проверки был направлен иск в суд, сообщил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.
Как оказалось, в магазине продавали автомобильные аэрозольные эмали и иные товары для машин , которые относятся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владельца магазина прекратить его эксплуатацию в части реализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Иск удовлетворен.
ИСТОЧНИК KP.RU