2019-04-20T21:28:26+03:00
Общество

В Смоленске в жилом доме открыли магазин легковоспламеняющихся жидкостей

Прокуратура подала иск в суд
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: Генпрокуратура РФ.ФОТО: Генпрокуратура РФ.
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В Смоленске в одном из жилых домов Ленинского района открыли магазин легковоспламеняющихся жидкостей. Жильцы дома обратились в прокуратуру, а после проверки был направлен иск в суд, сообщил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

Как оказалось, в магазине продавали автомобильные аэрозольные эмали и иные товары для машин , которые относятся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владельца магазина прекратить его эксплуатацию в части реализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Иск удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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