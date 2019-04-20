В райцентре Смоленской области мужчина избил школьника - соцсети
Подросток находится в больнице с сотрясением мозга.
ФОТО: МВД России
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В Рославле 38-летний мужчина сильно избил 16-летнего подростка, сообщают родственники мальчика в соцсетях и просят откликнуться очевидцев происшествия.
Инцидент произошел в 16-м микрорайоне возле дома № 20 - здесь в подвале размещается компьютерный клуб. Неизвестно, чем закончилось бы произошедшее если бы подросток не вырвался и не убежал. Сейчас десятиклассник в больнице, у него диагностирован сотрясение мозга и множественные ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU