В райцентре Смоленской области мужчина избил школьника - соцсети

20 Апр 23:05 2019-04-20T23:05:12+03:00

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В Рославле 38-летний мужчина сильно избил 16-летнего подростка, сообщают родственники мальчика в соцсетях и просят откликнуться очевидцев происшествия.

Инцидент произошел в 16-м микрорайоне возле дома № 20 - здесь в подвале размещается компьютерный клуб. Неизвестно, чем закончилось бы произошедшее если бы подросток не вырвался и не убежал. Сейчас десятиклассник в больнице, у него диагностирован сотрясение мозга и множественные ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU