Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске

22 Апр 21:12 2019-04-22T21:30:54+03:00

Глава региона обсудил вопрос с руководителем Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры

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Реставрацию Смоленской крепостной стены планируют провести в 2021-2025 годах. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора области Алексея Островского с руководителем Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Василием Стойковым.

В ходе реставрации планируется восстановление зубцов на пряслах, подпорных столбов, внутренних помещений башен и обновление кровли. Часть стены «законсервируют» для сохранения аутентичности кладки – всего проектно-сметная документация будет готовиться по 22 объектам. Кстати, отдельные башни и прясла планируют открыть для посещения туристов.

-Пользуясь случаем, хотел бы предложить следующее: сосредоточить подготовку проектно-сметной документации и собственно проведение ремонтно-реставрационных работ у одного заказчика. Это было бы намного проще и эффективнее с точки зрения администрирования и согласования всех документов. Думаю, таким образом, работа пройдет более оперативно, - отметил начальник территориального управления АУИПИК по Смоленской области Андрей Рожков, и губернатор со своей стороны данное предложение поддержал.

Стоимость работ по проектированию с учетом благоустройства, по предварительным данным, составит около 300 млн рублей. Стоимость реставрационных работ – 1 млрд. К работам планируется привлекать волонтеров, старшеклассников, студентов, просто неравнодушных жителей города.

- По результатам сегодняшнего рабочего совещания предлагаю проработать перечень вопросов, касающихся имущественных, земельных отношений, сформулировать их и направить моему профильному заместителю, начальнику департамента. И те, к кому эти вопросы имеют отношение, должны будут в кратчайший срок предоставить ответы – после этого можно проводить первое заседание рабочей группы, - заявил губернатор Алексей Островский.

ФОТО: admin-smolensk.ru

СПРАВКА «КП»

Смоленская крепостная стена – памятник древнерусского оборонного зодчества, объект культурного наследия федерального значения.

Возвели стену в период с 1595 по 1602 год по проекту зодчего Федора Коня. Укрепление имело серьезное оборонительное значение, выдерживая неоднократные осады и штурмы города. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 километров.

В 2018 году объект передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В ноябре того же года состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Островского и председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, по результатам которой премьер-министр принял решение поддержать обращение Администрации региона и выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU