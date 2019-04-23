23 Апр 15:35 2019-04-23T15:35:53+03:00

По факту ДТП с погибшей велосипедисткой под Починком завели дело. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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По факту ДТП с погибшей велосипедисткой под Починком завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла около 17.20 17 апреля на трассе Р-120 в Починковском районе.

Установлено, что девушка ехала по дороге и ее сбила машина. За рулем «Шевроле Ланос» сидел нетрезвый водитель.

- Экспертиза показала, что у 64-летнего мужчины в выдыхаемом воздухе был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1, 011 мг/л, - рассказали в полиции. - Пенсионеру грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее смолянин выплатил полмиллиона рублей жертве ДТП. Мужчина долгое время не рассчитывался по обязательствам, но после ареста счетов, погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU