2019-04-23T17:13:02+03:00
Общество

Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку

Запрещена торговля на Октябрьской революции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку.Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на решение Андрея Борисова. Запрещена торговля на Октябрьской революции. Речь идет о всей пешеходной части улицы.

Сообщается, для предпринимателей будет разработан новый порядок работы. Но пока соответствующий документ проходит проверку в прокуратуре и других ведомствах.

Ранее в СМИ появилась информация, что белорусская ярмарка вернулась на площадку около ЦУМа. О проблеме нецивилизованной торговли говорят уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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