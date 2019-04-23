23 Апр 17:13 2019-04-23T17:13:02+03:00

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Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на решение Андрея Борисова. Запрещена торговля на Октябрьской революции. Речь идет о всей пешеходной части улицы.

Сообщается, для предпринимателей будет разработан новый порядок работы. Но пока соответствующий документ проходит проверку в прокуратуре и других ведомствах.

Ранее в СМИ появилась информация, что белорусская ярмарка вернулась на площадку около ЦУМа. О проблеме нецивилизованной торговли говорят уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU