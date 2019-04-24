СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-24T08:28:28+03:00

Сергей Буйкевич перестал выходить на связь месяц назад

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В Смоленске ищут пропавшего мужчину из Беларуси, сообщает ПСО «Сальвар». 42-летний Сергей Буйкевич перестал выходить на связь месяц назад.

По информации спасателей, 29 марта он сообщил родным, что находится в Смоленске, и больше не выходил на связь.

Высокий, худощавый мужчина с русыми волосами и серыми глазами может быть одет в желтые ботинки и синие джинсы. У него деформирована левая рука выше запястья, отсутствует передний зуб и искривлен нос.

ФОТО: ПСО «Сальвар».

Также в Смоленске продолжаются поиски 53-летней Людмилы Ивановны Ардашовой (Гусаковой) и пропавшего 6 апреля в лесу Демидова Владислава Бахова.

ИСТОЧНИК KP.RU