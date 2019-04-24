СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-24T07:23:26+03:00

10-летний мальчик гулял со своей овчаркой на поводке

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Днем в Смоленске водитель маршрутки сбил собаку на глазах у ребенка, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте. 10-летний мальчик гулял со своей овчаркой на поводке. Трагедия произошла в третьем часу дня на остановке у супермаркета «Пятерочка» на улице Рыленкова.

По словам очевидцев, пес рванул в сторону дороги и на краю тротуара головой ударился об машину.

- Собака погибла практически на месте, так как была пробита голова, - пишет очевидец. - Мальчик упал на колени и стал звонить родителям.

Также сообщается, что в салоне маршрутки находились школьники: они были в шоке от увиденного. А сам перевозчик не остановился после ДТП, «просто ругнулся и уехал».

ИСТОЧНИК KP.RU