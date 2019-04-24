СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-24T09:22:57+03:00

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В Смоленске торговые павильоны уберут с четырех улиц, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Речь идет о ларьках, установленных в районе дома №1 по улице М. Соколовского, №1 по Рыленкова, №56 и №62 по 25 Сентября и №7 по проспекту Строителей.

По словам сотрудников администрации, «нестационарные торговые объекты установлены неправомерно».

- Предприниматели могут демонтировать сооружения самостоятельно до 6 мая, или это сделает уполномоченный на это орган, - сообщают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU