В Смоленске торговые павильоны уберут с четырех улиц
Ларьки установлены незаконно
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске торговые павильоны уберут с четырех улиц, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Речь идет о ларьках, установленных в районе дома №1 по улице М. Соколовского, №1 по Рыленкова, №56 и №62 по 25 Сентября и №7 по проспекту Строителей.
По словам сотрудников администрации, «нестационарные торговые объекты установлены неправомерно».
- Предприниматели могут демонтировать сооружения самостоятельно до 6 мая, или это сделает уполномоченный на это орган, - сообщают в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU