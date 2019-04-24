СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-24T09:33:55+03:00

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В Смоленске произошел порыв водопровода, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. В результате жители более 30 домов остались без холодной воды.

По словам сотрудников администрации, испытывать неудобства приходится людям, проживающим в домах №14-28 (четная сторона), №19-37 (нечетная сторона), а также работникам бывшего комбината «Роса», макаронной фабрики, ресторана «7-40» и службы УФССП.

- В настоящее время коммунальщики устраняют порыв. Для жителей организован подвоз воды, заказать «бочку» можно телефонам: 38-18-50, 21-41-19, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU