В Смоленске произошел порыв водопровода
Жители Краснинского шоссе остались без холодной воды
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске произошел порыв водопровода, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. В результате жители более 30 домов остались без холодной воды.
По словам сотрудников администрации, испытывать неудобства приходится людям, проживающим в домах №14-28 (четная сторона), №19-37 (нечетная сторона), а также работникам бывшего комбината «Роса», макаронной фабрики, ресторана «7-40» и службы УФССП.
- В настоящее время коммунальщики устраняют порыв. Для жителей организован подвоз воды, заказать «бочку» можно телефонам: 38-18-50, 21-41-19, - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU