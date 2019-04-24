СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-24T10:20:19+03:00

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В Смоленске появилась аллея каштанов, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Саженцы высадили на улице Герцена. Всего до конца месяца зеленую зону украсят несколько десятков деревьев.

По словам сотрудников администрации, на Тенишевой появятся четыре клена, Николаева – 5 каштанов, Нарвской – 5 лип, Глинки – 4 липы, Исаковского – 5 лип, Дзержинского – 1 липа, в парке Пионеров – 15 рябин.

Ранее в Смоленске спилили аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU