СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-24T11:04:25+03:00

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Смолянка нашла вора, похитившего ее велосипед, сообщает пресс-служба областного УМВД. Инцидент произошел в Велиже.

По словам сотрудников полиции, женщина работала в магазине и регулярно ездила на велосипеде. В один из дней она оставила его непристегнутым. Время от времени жительница райцентра выходила на улицу, чтобы удостовериться, что велосипед стоит на месте. А вечером заметила, что он пропал.

Как выяснилось позднее, средство передвижения заприметил местный житель: он подкрался в темноте и тихо его увез.

- В один из дней женщина увидела на улице мужчину на ее велосипеде, который был очень похож на ее. Подозреваемый через некоторое время во всем сознался. Украденный велосипед он хранил в гараже и замаскировал дополнительным оборудованием, чтобы хозяйка его не узнала, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU