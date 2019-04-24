СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-24T13:22:02+03:00

Движение машин будет запрещено в Заднепровье утром 27 апреля и в центре города вечером 6 мая

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В Смоленске временно запретят движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Движение машин будет ограничено 27 апреля с 09.30 до 11.00 на Фрунзе (от памятника «Штык» до улицы Кутузова) и Кутузова (от Фрунзе до дома №50 по Кутузова).

Также водителям предстоит искать пути объезда 6 мая с 18.00 до 20.00. Для проведения легкоатлетической эстафеты «Победа» будут перекрыты Коммунистическая (от Октябрьской революции до Глинки), Глинки (от Коммунистической до Ленина), Коненкова (от Глинки до Козлова), Пржевальского (от Коненкова до Кирилла и Мефодия), Кирилла и Мефодия (от Пржевальского до Ленина).

Сотрудники администрации предупреждают, что на время проведения мероприятия на улицах появятся предупреждающие знаки, запрещающие остановку машин.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к грядущим изменениям и заранее обдумать маршруты передвижения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU