СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-24T13:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Водопровод на Краснинском шоссе в Смоленске повредили при тушении пожара, сообщает комитет по информационной политике администрации города. ЧП произошло вечером 23 апреля. По информации МЧС, горело неэксплуатируемое строение.

Сотрудники администрации сообщают, что систему водоснабжения повредили при использовании пожарного гидранта для ликвидации возгорания. В настоящее время на месте повреждения работает техника. Работы ведет служба «Горводоканала».

- К настоящему моменту четную сторону домов из зоны отключения переключили на резервную линию. Продолжается подвоз воды, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU