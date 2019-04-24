24 Апр 14:38 2019-04-24T14:38:40+03:00

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В Смоленской области горит завод азотных удобрений. О возгорании в Дорогобуже сообщают СМИ. ЧП произошло днем 24 апреля.

По информации изданий, на предприятии горит агрегат селитры. Густой черный дым поднялся высоко в воздух. Такую информацию им сообщили местные жители.

В настоящее время региональное МЧС не сообщает о возгорании на заводе.

Напомним, ПАО «Дорогобуж» - один из крупнейших производителей минеральных удобрений и промышленной продукции, расположенный в Смоленской области. Ассортимент производимой продукции включает аммиак, азотные минеральные удобрения, сложные минеральные удобрения, а также продукцию органического синтеза, неорганической химии и апатитовый концентрат.

ИСТОЧНИК KP.RU