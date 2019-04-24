В Смоленской области по нацпроекту отремонтируют более 1200 км дорог

24 Апр 16:56 2019-04-25T06:18:07+03:00

К 2024 году в Смоленской области отремонтируют более 1200 км дорог. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На шесть лет региону выделят почти 18 млрд рублей

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К 2024 году в Смоленской области в рамках нацпроекта отремонтируют более 1200 км дорог, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на рабочее совещание, в котором принял участие губернатор.

Это планируют сделать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует в регионе в этом году.

По словам сотрудников администрации, объем финансирования на шесть лет составит почти 18 млрд рублей. Деньги поступят из федерального бюджета и распределятся следующим образом – 4 млрд планируется выделить на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске, 13,8 млрд рублей – на ремонт дорог регионального значения.

– Планируется, что к 2024 году 100 км городских дорог и более 1100 км областных приведут в нормальное состояние, – прокомментировали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU