2019-04-24T17:23:51+03:00
Общество

В Смоленске планируют создать единую дирекцию парков

Новая структура займется комплексным развитием четырех мест отдыха горожан
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске планируют создать единую дирекцию парков.В Смоленске планируют создать единую дирекцию парков.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске планируют создать единую дирекцию парков, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Новая структура займется комплексным развитием главных мест отдыха горожан - Лопатинского сада, парков 1100-летия Смоленска, Соловьиная роща и Реадовский.

По информации сотрудников администрации, первым делом планируется изменить облик Лопатинского сада. На массовом поле уберут незаконно установленные павильоны, а саму площадку приспособят под проведение праздничных мероприятий. Вместо летнего театра может появиться прокат велосипедов.

Также будет реконструирована и главная городская клумба (со стороны центрального входа в ЦПКиО), а на открытых площадках установят тренажеры и столы для тенниса. За порядком будут следить новые видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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