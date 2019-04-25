10 экологических троп планируют открыть в Смоленской области
10 экологических троп планируют открыть в Смоленской области, пресс-служба администрации региона. Туристы познакомятся с природой районов области и откроют тайны леса.
По одной из таких прошелся губернатор Алексей Островский.
Экотропа «Еловая» создана в деревне Селезни Велижского района по инициативе педагогов и школьников местной школы. Протяженность маршрута - 800 м.
Сегодня экологические тропы - популярное место прогулок российских туристов. Маршруты создаются с целью экологического просвещения населения через установленные информационные стенды. Обычно тропы создают в зонах организованного туризма, национальных парках, ландшафтных заказниках.
ИСТОЧНИК KP.RU