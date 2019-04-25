2019-04-25T08:46:04+03:00
Общество

10 экологических троп планируют открыть в Смоленской области

Туристы познакомятся с природой районов области и откроют тайны леса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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10 экологических троп планируют открыть в Смоленской области, пресс-служба администрации региона. Туристы познакомятся с природой районов области и откроют тайны леса.

По одной из таких прошелся губернатор Алексей Островский.

Экотропа «Еловая» создана в деревне Селезни Велижского района по инициативе педагогов и школьников местной школы. Протяженность маршрута - 800 м.

Сегодня экологические тропы - популярное место прогулок российских туристов. Маршруты создаются с целью экологического просвещения населения через установленные информационные стенды. Обычно тропы создают в зонах организованного туризма, национальных парках, ландшафтных заказниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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