2019-04-25T10:16:27+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы

Животное привела домой старшая дочь Алексея Островского
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы. ФОТО: соцсети.Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы. ФОТО: соцсети.
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Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы. Как сообщил сам Алексей Владимирович, животное привела домой его старшая дочь.

Поскольку появление собаки стало для членов семьи губернатора неожиданностью, пса прозвали Чудом.

Новый питомец уже освоился в просторном вольере и стал любимцем семьи.

Глава региона отмечает, что семья не жалеет, что взяли животное домой. А пес отвечает им лаской и преданностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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