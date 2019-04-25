Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы
Животное привела домой старшая дочь Алексея Островского
Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы. ФОТО: соцсети.
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Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы. Как сообщил сам Алексей Владимирович, животное привела домой его старшая дочь.
Поскольку появление собаки стало для членов семьи губернатора неожиданностью, пса прозвали Чудом.
Новый питомец уже освоился в просторном вольере и стал любимцем семьи.
Глава региона отмечает, что семья не жалеет, что взяли животное домой. А пес отвечает им лаской и преданностью.
ИСТОЧНИК KP.RU