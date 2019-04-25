В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину
Бабушка шла по тротуару
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ярцеве велосипедист сбил 69-летнюю женщину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем - в 14.30 - 24 апреля на улице Гагарина.
Бабушка шла по тротуару, а велосипедист ехал за ней. Как два человека не поделили дорогу, не сообщается. Известно лишь, что старушка получила травмы, а велосипедист даже не вызвался помочь. Вместо этого он уехал в неизвестном направлении.
В ГИБДД отмечают, что старушка обращалась за помощью медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU