В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину

25 Апр 11:45 2019-04-25T11:45:19+03:00

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В Ярцеве велосипедист сбил 69-летнюю женщину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем - в 14.30 - 24 апреля на улице Гагарина.

Бабушка шла по тротуару, а велосипедист ехал за ней. Как два человека не поделили дорогу, не сообщается. Известно лишь, что старушка получила травмы, а велосипедист даже не вызвался помочь. Вместо этого он уехал в неизвестном направлении.

В ГИБДД отмечают, что старушка обращалась за помощью медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU