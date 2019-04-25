2019-04-25T11:45:19+03:00
Происшествия

В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину

Бабушка шла по тротуару
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Ярцеве велосипедист сбил 69-летнюю женщину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем - в 14.30 - 24 апреля на улице Гагарина.

Бабушка шла по тротуару, а велосипедист ехал за ней. Как два человека не поделили дорогу, не сообщается. Известно лишь, что старушка получила травмы, а велосипедист даже не вызвался помочь. Вместо этого он уехал в неизвестном направлении.

В ГИБДД отмечают, что старушка обращалась за помощью медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24