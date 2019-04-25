2019-04-25T12:09:51+03:00
Общество

В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею

Саженцы украсили давно пустовавшие клумбы по направлению к Медгородку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 11 саженцев украсили давно пустовавшие клумбы по направлению к Медгородку.

Сотрудники администрации отмечают, что работы по озеленению будут продолжены.

Ранее в Заднепровье были высажены кусты кизильника. Живая изгородь появилась напротив детской площадки на улице Городнянского. Пешеходную зону украсили 40 саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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