В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею
Саженцы украсили давно пустовавшие клумбы по направлению к Медгородку
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 11 саженцев украсили давно пустовавшие клумбы по направлению к Медгородку.
Сотрудники администрации отмечают, что работы по озеленению будут продолжены.
Ранее в Заднепровье были высажены кусты кизильника. Живая изгородь появилась напротив детской площадки на улице Городнянского. Пешеходную зону украсили 40 саженцев.
ИСТОЧНИК KP.RU