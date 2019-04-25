Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию в Смоленской области

25 Апр 14:04 2019-04-25T14:04:57+03:00

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Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию на четыре месяца, рассказал подробности дела официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Такой решение принял Краснинский районный суд в отношении иностранного гражданина.

Согласно материалам дела, мужчина, освободившись из мест лишения свободы, должен был покинуть пределы нашей страны, и не появляться в России до 2016 года. Однако ослушался требования, хотя, по словам представителя прокуратуры, был осведомлен о нем.

- Мужчина сменил фамилию и намеревался отправиться в Москву на поезде. Но бдительные пограничники на станции «Смоленск» заподозрили неладное и задержали его, - сообщил Александр Боровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU