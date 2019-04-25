Отделение регистрации транспорта изменит график работы на праздники

25 Апр 16:59 2019-04-25T16:59:21+03:00

Отдыхать сотрудники ГИБДД будут только два дня - 1 и 9 мая

Изменить размер текста: A A

Отделение регистрации транспорта изменит график работы на майские праздники, сообщил «Комсомольской правде - «Смоленск» начальник отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области Павел Архипов.

По словам собеседника, полицейское ведомство не будет работать 1 и 9 мая.

2 и 11 мая отделение открыто с 9.00 до 14.00.

3 и 10 мая - с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

4 мая - с 09.00 до 14.00.

5 и 12 мая - с 09.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00, инспектора примут только тех, кто записался через ресурс МВД России или «Госуслуги»).

6 мая МОРЭР работает с посетителями, записавшимися через интернет, с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

7 мая и 8 мая - с 09.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что автомобилисты, которые записались в отделение по интернету, для регистрации транспорта, получат 30%-ую скидку на оплату госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU