СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-25T17:12:49+03:00

Парень в последний раз выходил на связь два дня назад

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Смолянка разыскивает пропавшего брата - Подлипаева Романа, сообщает группа «Черный список Смоленск» ВКонтакте. 30-летний парень в последний раз выходил на связь два дня назад.

Родственники не представляют, где может находиться молодой человек, ведь раньше, по их словам, на столь длительное время он не отлучался.

Спустя несколько часов после сообщения о пропаже парня, к поискам подключились добровольцы из ПСО «Сальвар».

Приметы молодого человека: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые, короткая стрижка.

В последний раз его видели в оранжевой рубашке, черной кофте с рисунком, синих джинсах и такого же цвета кроссовках.

ФОТО: ПСО "Сальвар"

ИСТОЧНИК KP.RU