СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-26T09:51:24+03:00

Из-за ремонта на железной дороге он станет короче

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29 апреля, 10, 13 и 20 мая в Смоленске изменится маршрут пригородных поездов «Витебск-Рудня», сообщает пресс-служба МЖД. Из-за ремонта на железной дороге он станет короче.

– В указанные дни поезда №6643/6646БЧ сообщением Витебск – Рудня – Витебск будут курсировать между станциями Витебск и Заольша, – рассказали сотрудники компании.

Поэтому, перед тем, как планировать свою поездку, сотрудники МЖД просят внимательно изучить расписание электропоездов.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала изменения в расписании поездов на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU