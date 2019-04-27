2019-04-27T16:03:23+03:00
Происшествия

В центре Смоленска горела пассажирская маршрутка

Открытый огонь повредил моторный отсек и часть салона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба регионального МЧС.ФОТО: пресс-служба регионального МЧС.
Изменить размер текста:

В центре Смоленска горела пассажирская маршрутка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло днем 27 апреля на площади Победы.

По словам сотрудников МЧС, пожар возник во время движения «Пежо». Водитель, увидев дым из-под капота, остановился, высадил пассажиров, позвонил спасателем и начал тушить возгорание. Быстро подоспевший пожарный расчет из пятой части помог оперативно затушить пламя.

В результате ЧП выгорел моторный отсек, пострадало водительское и пассажирские места и часть салона.

Пострадавших и погибших нет. Причины пожара и ущерб установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ночью горела квартира
В Сычевском районе стартовала межрегиональная «Вахта памяти»
В Смоленске произошло тройное ДТП с пешеходом
В Смоленске моют памятники
В Смоленской области задержали наркодилеров
Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада
В Смоленской области нашли и обезвредили почти 500 снарядов ВОВ
Волонтеры Победы раздадут смолянам георгиевские ленточки
В Смоленске изменится маршрут пригородных поездов «Витебск-Рудня»
Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске
Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима
В Смоленской области ребенок разбил окно проходящего поезда
В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР
В Смоленске нашли пропавшего парня
Смолянка разыскивает пропавшего брата
Отделение регистрации транспорта изменит график работы на праздники
Смолян приглашают в налоговую на публичные обсуждения
Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники
Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию в Смоленской области
В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину
Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы
Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Смоленской области
10 новых экологических троп планируют открыть в Смоленской области