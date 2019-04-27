В центре Смоленска горела пассажирская маршрутка
Открытый огонь повредил моторный отсек и часть салона
ФОТО: пресс-служба регионального МЧС.
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В центре Смоленска горела пассажирская маршрутка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло днем 27 апреля на площади Победы.
По словам сотрудников МЧС, пожар возник во время движения «Пежо». Водитель, увидев дым из-под капота, остановился, высадил пассажиров, позвонил спасателем и начал тушить возгорание. Быстро подоспевший пожарный расчет из пятой части помог оперативно затушить пламя.
В результате ЧП выгорел моторный отсек, пострадало водительское и пассажирские места и часть салона.
Пострадавших и погибших нет. Причины пожара и ущерб установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU