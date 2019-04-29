Массовое ДТП у ТЦ остановило движение трамваев в Смоленске
Машины получили серьезные повреждения
ФОТО: ВК.
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Массовое ДТП у ТЦ остановило движение трамваев в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Вечером 28 апреля на трамвайных рельсах напротив «Маски» столкнулось несколько автомобилей.
Судя по фотографиям, удар был приличным - по проезжей части рассыпались части автомобилей. О пострадавших не сообщается.
Ранее на площади Победы горела пассажирская маршрутка. Водитель, увидев дым из-под капота, остановился, высадил людей и начал тушить пожар. Подробности здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU