2019-04-29T06:28:56+03:00
Происшествия

Массовое ДТП у ТЦ остановило движение трамваев в Смоленске

Машины получили серьезные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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Массовое ДТП у ТЦ остановило движение трамваев в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Вечером 28 апреля на трамвайных рельсах напротив «Маски» столкнулось несколько автомобилей.

Судя по фотографиям, удар был приличным - по проезжей части рассыпались части автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Ранее на площади Победы горела пассажирская маршрутка. Водитель, увидев дым из-под капота, остановился, высадил людей и начал тушить пожар. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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