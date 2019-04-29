В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета [ФОТО]

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-29T10:29:04+03:00

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В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Людей эвакуируют из здания.

По словам очевидцев, на месте ЧП работает шесть пожарных машин, автолестница и другое спецслужбы. Ориентировочно клубы дыма вырываются из окон четвертого или пятого этажа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области информацию о пожаре подтвердили.

Напомним, это не первое ЧП в стенах общежития. Зимой 2016 года горела одна из комнат в соседнем здании, погибли две иностранные студентки.

ИСТОЧНИК KP.RU