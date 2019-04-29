В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета [ФОТО]
Людей эвакуируют из здания
В Смоленске горит общежитие медуниверситета.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Людей эвакуируют из здания.
По словам очевидцев, на месте ЧП работает шесть пожарных машин, автолестница и другое спецслужбы. Ориентировочно клубы дыма вырываются из окон четвертого или пятого этажа.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области информацию о пожаре подтвердили.
Напомним, это не первое ЧП в стенах общежития. Зимой 2016 года горела одна из комнат в соседнем здании, погибли две иностранные студентки.
ИСТОЧНИК KP.RU