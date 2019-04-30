СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-30T08:07:08+03:00

55-летняя женщина задержана во время полицейского рейда

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Смолянку будут судить за продажу разведенного спирта, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. 55-летняя женщина задержана во время полицейского рейда.

По словам полицейских, смолянка осуществляла торговлю на дому. В ходе рейда стражи порядка задержали подозреваемую и изъяли неизвестную жидкость, которую та отпускала покупателям.

- Экспертиза показала, что женщина торговала разведенным медицинским спиртом. Задержанная вину признала. За «Незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» ей грозит до года исправительных работ или штраф до 80 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU