2019-04-30T08:07:08+03:00
Происшествия

Смолянку будут судить за продажу разведенного спирта

55-летняя женщина задержана во время полицейского рейда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянку будут судить за продажу разведенного спирта, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. 55-летняя женщина задержана во время полицейского рейда.

По словам полицейских, смолянка осуществляла торговлю на дому. В ходе рейда стражи порядка задержали подозреваемую и изъяли неизвестную жидкость, которую та отпускала покупателям.

- Экспертиза показала, что женщина торговала разведенным медицинским спиртом. Задержанная вину признала. За «Незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» ей грозит до года исправительных работ или штраф до 80 тыс.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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