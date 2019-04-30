Трамвай сошел с рельс возле ТЦ в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-30T08:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Трамвай сошел с рельс возле ТЦ «Байкал» в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ЧП произошло утром 30 апреля.

По словам очевидцев, низкопольный транспорт наклонился влево и едва не выехал на полосу, предназначенную для автомобилей.

О пострадавших ничего не сообщается. На некоторые время движение трамваев в Заднепровье прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU