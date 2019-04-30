Трамвай сошел с рельс возле ТЦ в Смоленске
Движение электротранспорта в Заднепровье временно прекращено
ФОТО: ВК.
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Трамвай сошел с рельс возле ТЦ «Байкал» в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ЧП произошло утром 30 апреля.
По словам очевидцев, низкопольный транспорт наклонился влево и едва не выехал на полосу, предназначенную для автомобилей.
О пострадавших ничего не сообщается. На некоторые время движение трамваев в Заднепровье прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU