2019-04-30T08:56:35+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с рельс возле ТЦ в Смоленске

Движение электротранспорта в Заднепровье временно прекращено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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Трамвай сошел с рельс возле ТЦ «Байкал» в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ЧП произошло утром 30 апреля.

По словам очевидцев, низкопольный транспорт наклонился влево и едва не выехал на полосу, предназначенную для автомобилей.

О пострадавших ничего не сообщается. На некоторые время движение трамваев в Заднепровье прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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