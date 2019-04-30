В Смоленской области на трассе М1 сгорела шашлычная
Общепит работал в Сафоновском районе
ФОТО: pixabay.com.
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Шашлычная сгорела в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем - в районе 14.33 - 29 апреля. Общепит работал на 296 км трассы М1 в Сафоновском районе.
Прибывшие по сигналу пожарные увидели, что помещение горит изнутри.
- Проложив линию от ближайшего пожарного гидранта, спасатели потушили огонь. В результате ЧП помещение выгорело полностью. Из людей никто не пострадал, - сообщили в МЧС.
Причину случившегося и сумму нанесенного время выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU