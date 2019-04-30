Смоленские следователи рассказали о расследовании дела об исчезновении Влада Бахова

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-30T12:11:47+03:00

Ребята, с которыми подросток был в компании, не врут, говорят в СКР

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Смоленские следователи рассказали о расследовании дела об исчезновении подростка Влада Бахова. На сегодняшний день материалы дела составили пять увестистых томов, и точка в нем не поставлена. Ребенка не могут найти более трех недель

По словам руководителя отдела криминалистики СУ СРК по Смоленской области Юрия Иванова, ведомство рассматривает несколько версий случившегося - от несчастного случая до убийства или удержании мальчика неизвестными людьми. Выделять какую-то одну пока рано. Но объективно (не юридически!) определенный круг подозреваемых все же есть.

- Поиски ребенка проходят каждый день, спасибо всем неравнодушным людям, кто принимает в них участие, - сказал Юрий Иванов.

На сегодняшний день известно, что давление на следствие никто не оказывает. Все подростки, которые были в тот злополучный день на празднике, дали показания. Прошли полиграф. Существенных расхождений в их показаниях нет. Также проверены их мобильные телефоны, просмотрены все видеозаписи и промониторены телефонные разговоры. Экспертиза показала, что подростки не врут.

- Ни для кого не секрет, что в компании были дети, чьи родители работают в райотделе полиции и органах местного самоуправления, но они также, как и другие, добровольно сотрудничают со следствием, - добавила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева, напомнив, что перед законом все равны.

Также известно, что после пикника, дети хорошо убрали за собой. Ведь место, где проходил праздник, пользуется популярностью среди отдыхающих и там принято не мусорить.

- На празднике присутствовал алкоголь, в том числе и крепкий. После пикника весь мусор был убран и выброшен в мусорный контейнер, - рассказали сотрудники СКР.

Поиски Влада Бахова продолжаются, длиться они могут месяц, а, может быть, и год… Сотрудники СКР не исключают, что, если потребуется, будут сотрудничать с экстрасенсами, ведь пропажа ребенка - это страшная трагедия.

В настоящее время уголовное дело передано из межмуниципального отдела в отдел по расследованию особо важных дел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/706217" frameborder="0"></iframe> Смоленские следователи рассказали о расследовании дела об исчезновении Влада Бахова.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU