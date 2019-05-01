На трассе М1 в Смоленской области образовалась огромная пробка
Идет ремонт дороги
ФОТО: Артем Курочкин /drive2_smolensk
Изменить размер текста:
1 мая на федеральной трассе М1 на въезде в Смоленскую область со стороны Москвы образовалась огромная пробка, сообщают автомобилисты в соцсетях.
"Вообще день не удался, в Москве простоял 2,5 ч, ещё и при въезде в Смоленскую область... М1" - написал один из водителей в группе vk.com/drive2_smolensk.
Комментаторы в соцсетях шутят: "Москвичи рванули в Беларусь на все праздники".
На самом деле причиной автомобильного затора, судя по комментариям водителей, стал ремонт дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU