2019-05-01T13:24:10+03:00
Авто

На трассе М1 в Смоленской области образовалась огромная пробка

Идет ремонт дороги
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: Артем Курочкин /drive2_smolenskФОТО: Артем Курочкин /drive2_smolensk
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1 мая на федеральной трассе М1 на въезде в Смоленскую область со стороны Москвы образовалась огромная пробка, сообщают автомобилисты в соцсетях.

"Вообще день не удался, в Москве простоял 2,5 ч, ещё и при въезде в Смоленскую область... М1" - написал один из водителей в группе vk.com/drive2_smolensk.

Комментаторы в соцсетях шутят: "Москвичи рванули в Беларусь на все праздники".

На самом деле причиной автомобильного затора, судя по комментариям водителей, стал ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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