Жительница Смоленской области сожгла знакомому дачу
28-летняя жительница Ярцевского района пойдет под суд за поджог чужого дома. Как сообщает УМВД по Смоленской области, женщина сделала это из личной неприязни к владельцу жилища.
Инцидент произошел в деревне Солнечная. Сгоревший дом использовался под дачу.
"Первоначально возникло предположение, что дом загорелся в результате пала сухой травы, однако проведенная экспертиза установила, что имел место поджог", - отметили в пресс-службе регионального УМВД.- " Подозреваемая объяснила свой поступок неприязненными личными отношениями, сложившимися у нее с потерпевшим".
Уголовное дело возбуждено по статье умышленное уничтожение чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU