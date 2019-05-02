Жительница Смоленской области сожгла знакомому дачу

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-02T08:57:47+03:00

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28-летняя жительница Ярцевского района пойдет под суд за поджог чужого дома. Как сообщает УМВД по Смоленской области, женщина сделала это из личной неприязни к владельцу жилища.

Инцидент произошел в деревне Солнечная. Сгоревший дом использовался под дачу.

"Первоначально возникло предположение, что дом загорелся в результате пала сухой травы, однако проведенная экспертиза установила, что имел место поджог", - отметили в пресс-службе регионального УМВД.- " Подозреваемая объяснила свой поступок неприязненными личными отношениями, сложившимися у нее с потерпевшим".

Уголовное дело возбуждено по статье умышленное уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU