2019-05-04T14:23:37+03:00
Происшествия

Мошеннику не удалось обмануть смолянина

У мужчины попросили деньги в долг, но тот почувствовал подвох
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Мошеннику не удалось обмануть смолянина. У мужчины попросили деньги в долг, но тот почувствовал подвох, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Смолянин решил проверить достоверность информации и оказался прав в своих догадках.

- Один из друзей через соцсети попросил у мужчины деньги долг. Смолянин перед тем, как совершить перевод, позвонил приятелю и узнал от него, что его аккаунт взломали неизвестные, - рассказали подробности случившегося в полиции.

В настоящее время стражи порядка возбудили уголовное дело и занимаются розыском мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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